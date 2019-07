Supercinema Estivo: "Il traditore"

Per la rassegna “Accadde domani: un anno di cinema italiano” domenica 28 luglio alle 21.30 al SuperCinema Estivo di Modena torna “Il traditore” di Marco Bellocchio, che racconta la storia del primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Il protagonista è interpretato da Pierfrancesco Favino. Il lungometraggio ha vinto sette nastri d’argento. Dalle 20 Delicatessen, una selezione di piatti a cura di Juta Cinerama per mangiare, bere, guardare e ascoltare.

Il Supercinema Estivo è in viale Carlo Sigonio, 386 a Modena. Gli orari delle proiezioni sono: a luglio ore 21.30; ad agosto e settembre ore 21.15. L'ingresso ha un costo di 6 euro (ridotto 3,50 euro per anziani, minori di 14 anni, soci Arci, Acli, Aics, Endas). L'abbonamento a 10 spettacoli a scelta ha un costo di 40 euro (ridotto 30 euro). I film non proiettati per maltempo saranno recuperati in settembre. Il punto bar è gestito da Juta Cinerama. Per informazioni: www.arcimodena.org // fb: SuperCinema Estivo Modena.