Rassegna Armoniosamente, Susie Georgiadis a Villa Castelcrescente

Mercoledì 18 luglio 2018 alle ore 21 presso Villa Castelcrescente a Stuffione di Ravarino si terrà un concerto per la rassegna ARMONIOSAMENTE - Lungo le Antiche Sponde. Protagonista del conceto il soprano Susie Georgiadis, accompagnata dall'Ensemble Opera Quartet formato da Ettore Begnis e Antonella La Donna, violini, Filippo Chieli alla viola, Elisa La Donna violoncello e Davide Burani, arpa.

In programma musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti.

Il concerto, dal titolo Le Eroine della Lirica, mette in risalto la figura femminile protagonista delle opere liriche e, attraverso la voce del soprano Susie Georgiadis farà ascoltare al pubblico le arie più famose del repertorio lirico.

Susie Georgiadis è nata a Porto Alegre (Brasile) e vanta un repertorio eclettico, che va dall’opera lirica fino alla musica del Novecento, passando per l’operetta Viennese ed Ungherese fino ad afffrontare il repertorio brasiliano colto. Dopo aver vinto una borsa di studio nel suo paese natale ,Susie Georgiadis raggiunge l’Italia per perfezionarsi e comincia presto un‘intensa attività concertistica ed operistica.

Ha cantanto in numerosi ed importanti teatri Italiani, tra i cui citiamo: Dante Alighieri di Ravenna, Bellini di Napoli, Vittoriale di Gardone, Greco di Fiesole, Coccia di Novara ,Teatro Municipale di Bolzano, Magnani di Fidenza, Fraschini di Pavia, Teatro Giacosa di Aosta,Teatro Dal Verme di Milano, Teatro Comunale di Carpi, Teatro Morlacchi di Perugia, Teatro Superga di Nichelino, Teatro dei Marsi di Avezzano, Sferisterio di Macerata. Ha debuttato rivestendo diversi ruoli operistici ,tra i quali: Violetta Valery ne La Traviata di Verdi, Mimi ne La Bohème di Puccini, Donna Anna ed Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart, Susanna nelle Nozze di Figaro di Mozart, Micaela e Fraschita nella Carmen di Bizet, Pamina nel Flauto Magico di Mozart ,Euridice nell’ Orfeo ed Euridice di Gluck, Desdemona nel Otello di Verdi.

Susie Georgiadis è riconosciuta per la grande sensibilità nell’interpretazione, per la presenza scenica magnetica e per il timbro vocale morbido e caldo. Il concerto è a ingresso libero e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si svolgerà anche in caso di maltempo all'interno della Villa.