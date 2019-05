Come nasce una Supercar? Lamborghini ai Motor1Days con Stile e adrenalina

I motivi di attrazione dei Motor1Days - l’evento dinamico e cuore esperienziale della Motor Valley Fest - sono tanti. Fra questi, gli Special guest come Mitja Borkert, l’Head of Design di Automobili Lamborghini. Con lui, l’appuntamento è il 18 maggio all’Autodromo di Modena.

Incalzato dalle domande del pubblico, Mitja Borkert sarà il protagonista della rubrica “Su e giù dal palco” di sabato 18 maggio e, con l’aiuto di una scultura esplicativa del Design DNA Lamborghini e un pannello di Live Tape Drawing, racconterà tutti i segreti e le curiosità del Centro Stile, l’innovativo studio di design capace di combinare la cultura e l'anima del brand con l'innovazione e la ricerca di nuovi linguaggi estetici.

Si parlerà della vision di Ferruccio Lamborghini e del perché le Lamborghini devono emozionare non solo chi le guida, ma anche chi assiste al loro passaggio. Un concetto che è sempre stato seguito dalla Casa del Toro e che negli anni è stato sviluppato di pari passo con la generale evoluzione dello stile e con il progresso tecnologico. A dimostrarlo, la “Terzo Millennio”, il design concept realizzato in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology che guarda al futuro delle supersportive e ne riscrive le regole.

Naturalmente, ai Motor1Days le Lamborghini, intese come automobili, non mancheranno: gli appassionati potranno rifarsi gli occhi con la Huracan Super Trofeo Collector. Nel corso dei due giorni sarà infatti esposta nello spazio dedicato alla Casa del Toro, mentre sabato, per il piacere anche delle orecchie, sarà impegnata nelle attività dinamiche in pista: alle 15:00 per qualche giro veloce con un pilota professionista e, alle 16:00, per la parata.