Tango Revelación in scena al Teatro Comunale Pavarotti

Va in scena venerdì 7 febbraio 2020 alle 20,30 per ModenaDanza al Teatro Comunale Luciano Pavarotti Tango Revelación, spettacolo di Adriano Mauriello per la sua Accademia Nazionale Italiana Tango Argentino. In scena, insieme all’autore, i danzatori Lourdes Daniela Garrone, Sara Paoli, Andrea Vighi, Chiara Benati, Nicoletta Pregnolato, Giuseppe Colabello, Michele Lobefaro, Greta luna Saccone, Marco Pasini, Mariana Bettariga. Le coreografie sono accompagnate dal vivo da un gruppo musicale con la cantante Paola Fernandez e il “Quartetto Pichuco” formato da Luca Rossetti al pianoforte, Gino Zambelli al bandoneon, Vincenzo Albini al violino e Virgilio Monti al contrabbasso.

L’incontro con il tango argentino ha segnato una svolta decisa nel percorso artistico di Adriano Mauriello. Abbandonati gli studi di danza classica, contemporanea e caraibica, si è dedicato totalmente al tango volando a Buenos Aires per perfezionarsi e diventarne interprete e coreografo d’eccezione.

Nel 2005 ha fondato la prima Accademia Nazionale Italiana di Tango Argentino, insignita nel 2008 del prestigioso riconoscimento “Cuadro De Amigos” da parte dell’Academia Nacional del Tango, la massima istituzione argentina in materia.

Quando nel 2014 creò Revelación, lo spettacolo venne definito “il più bello show dedicato al tango degli ultimi decenni”. La sua forza è legata ad un corpo di ballo di altissima caratura, elegante e passionale, che si muove sensuale sulle bellissime musiche originali composte dal maestro Lisandro Adrover. Nella mente e nel cuore dello spettatore si imprimono immagini e sentimenti intrinsecamente connessi alla messa in scena del grande tango argentino, danza di passioni potenti e contraddittorie. Lo spettacolo è stato selezionato e scelto dal Gobierno de Buenos Aires per l’evento Festival y Mundial 2014, ed è stato patrocinato dell’Ambasciata Italiana in Argentina e dall’Istituto di Cultura Italiana in Buenos Aires. Il tango è una forma d’arte, una cultura senza limiti geografici portatrice di storie di uomini che hanno tradotto in esso le loro sofferenze, le lotte per la libertà e i propri diritti. Dall’Argentina si è diffuso in tutto il mondo, assimilando le influenze e le tradizioni di vari popoli. Tango Revelación accompagna lo spettatore nel viaggio da Buenos Aires a Napoli, simbolo del nuovo mondo e della città diversa dalle altre: viva, specchio dei sacrifici della gente che cerca di ribellarsi ad un sistema che sovrasta la libertà. Uno spettacolo che si propone sia come storia di un ritmo e di un ballo, sia come percorso interiore verso le emozioni contraddittorie della passione e dell’amore, della malinconia e dell’allegria, proprie del tango argentino.