Elisabetta Garilli e Garilli Sound Project portano in scena lo spettacolo musicale Tarabaralla

Il BPER Forum Monzani dedica il pomeriggio di sabato 19 ottobre ai bambini dai 3 ai 9 anni, con lo spettacolo musicale Tarabaralla di Elisabetta Garilli e Garilli Sound Project, a partire dalle 16.30. Lo spettacolo è tratto dall'albo illustrato e musicato "Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa", realizzato da BPER Banca in collaborazione con Carthusia Edizioni per affrontare con i più piccoli il tema del valore delle cose e del risparmio: un bruco vuole ali da campionessa per volare, ma non ha niente da scambiare; per realizzare il suo sogno avrà bisogno della solidarietà degli altri insetti del bosco che hanno invece messo da parte qualcosa per i propri desideri.

Elisabetta Garilli, scrittrice e musicista, e il suo Garilli Sound Project danno vita ad un concerto coinvolgente per bambini che fa ballare e cantare anche gli adulti e induce a riflettere in modo semplice sul valore delle cose offrendo un valido strumento per trasmettere ai più piccoli il concetto del risparmio.

Per partecipare è necessario registrarsi su: www.forumguidomonzani.it; a tutti i bambini partecipanti sarà offerto in omaggio il libro.