Sassuolo, 15^ edizione della Tassissima, camminata non sportiva

Si svolgerà sabato prossimo, 24 marzo a partire dalle ore 15 con ritrovo al parco Vistarino, la 15^ edizione della “Tassissima”: la camminata non competitiva a passo libero organizzata dal Circolo Ottavio Tassi di Sassuolo in collaborazione con Arci ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Tre saranno i percorsi previsti: lungo da 9 km, medio da 6 km e corto da 2,7 km.

Per partecipare alla camminata è necessario presentarsi direttamente al punto di ritrovo, l’entrata in via Giacobazzi del parco Vistarino, alle ore 15 con partenza prevista per le ore 15,30.

L’iscrizione è ad offerta libera, in caso di pioggia la Tassissima verrà rimandata a data da definirsi.