"Aggiungi un posto a tavola" una cena degustazione alla scoperta del maiale

Per gli amanti della cucina tornano gli appuntamenti di "Aggiungi un posto a tavola".

Prossimo appuntamento mercoledì 28 agosto a partire dalle 20, al Bistrò 53 di Carpi in via Bollitora interna 130. Filo conduttore: la carne di maiale per una cena degustazione.

A cucinare le portate del menù “Il maiale sulla griglia” sarà lo chef, oltre che presidente di Modena a Tavola, Stefano Corghi affiancato dal personale di cucina del Bistrò 53. Una serata speciale durante la quale gli ospiti al costo di 25 euro, potranno assaporare le carni selezionate provenienti dagli allevamenti Cura Natura del Gruppo Ferri, sorseggiando le proposte enologiche della Cantina Paltrinieri.

Se poi alla carne preferite le verdure ricordiamo che mercoledì 11 settembre si terrà il secondo appuntamento di “Aggiungi un posto a tavola”. In questo caso protagoniste indiscusse saranno le verdure e le erbe aromatiche mentre lo chef sarà Giovanni Cuocci de La lanterna di Diogene

L’iniziativa è promossa dal Centro di Formazione Professionale Nazareno e dal Consorzio di Ristoratori Modena a Tavola e rientra negli appuntamenti promozionali a cui è stato dato il significativo nome di “Aggiungi un posto a tavola”.

Un titolo che evoca l’accordo di collaborazione tra il Nazareno e Modena a Tavola, che punta a favorire il dialogo e la reciproca conoscenza attraverso momenti che prevedono il coinvolgimento in aula di diversi chef del Consorzio e l’organizzazione di appuntamenti conviviali. Un’ottima occasione, quest’ultima, per far lavorare insieme ristoratori esperti e giovani che spesso sono all’inizio della loro attività professionale.

Per info e prenotazioni è possibile telefonare al 340 3280896 o scrivere a info@bistro53.it