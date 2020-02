Tavola rotonda sull'amore alla Libreria Ubik con l'autrice Luisa Menziani

Appuntamento con l'amore per Venerdì 14 Febbraio, giorno di San Valentino, alle ore 17.00 presso la Libreria Ubik (via dei Tintori, 22) di Modena. Dalla presentazione del romanzo "Come tutto è cominciato" dell'autrice Luisa Menziani, dialogando con l'autrice Franesca Ferrari, si apre una tavola rotonda sul tema dell'amore insieme a giovani e meno giovani, appartenenti a mondi diversi con il titolo dell'iniziativa "Chi ama è sempre giovane. Ma l'amore è sempre lo stesso o cambia con le generazioni?"