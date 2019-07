“Una tazza di mare in tempesta” inaugura l'estate modenese del Teatro dei Venti

Giovedì 11 luglio con lo spettacolo di Roberto Abbiati “Una tazza di mare in tempesta” inizia la programmazione del Teatro dei Venti per l’Estate Modenese 2019, quattro appuntamenti gratuiti per un viaggio ideale tra generi, generazioni e storie di diversa provenienza, presso il Parchetto di Via San Giovanni Bosco e gli spazi adiacenti, con il contributo del Comune di Modena.

Si comincia con lo spettacolo di Abbiati tratto dal Moby Dick di Melville, in tre repliche per 18 spettatori ciascuna (prenotazione obbligatoria al 345 6018277 – biglietteria@trasparenzefestival.it)

Con Roberto Abbiati e Johannes Schlosser; liberamente tratto da Moby Dick di Melville. Musiche e registrazioni a cura di Fabio Besana; scenografie costruite nei laboratori di scenotecnica di Armunia; produzione e comunicazione 369gradi in coproduzione con Armunia Festival Costa degli Etruschi.

La rassegna prosegue in 16 luglio con una versione site specific dello spettacolo di strada “Simurgh” del Teatro dei Venti, una storia di guerra e di pace tratta dal poema “Il Verbo degli uccelli”, un testo persiano del 1177 di Farid al-Din ‘Attar che narra della caduta della “città degli uccelli” in mezzo agli uomini e della nascita della loro mitica guida. Il 28 luglio viene ospitato in anteprima lo spettacolo “Mèlisse” di Teatro Ebasko, compagnia under 30, con un lavoro sul femminile e la femminilità dalle radici ancestrali al contemporaneo. Si conclude il 30 luglio con “Pentesilea” del Teatro dei Venti, sempre in versione site specific presso il Parchetto.

L'estate delle compagnia prosegue con una tournée degli spettacoli di strada in Italia e all'estero, tutte le tappe sul sito www.teatrodeiventi.it.