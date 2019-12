Teater a San Ger, secondo appuntamento con il teatro dialettale

Appuntamento immancabile di fine anno, anche a dicembre torna protagonista il dialetto con la 23esima rassegna di teatro dialettale "Teater a San Ger" organizzata dalla Compagnia teatrale "gli Artristi" insieme all'Associazione “Le Contrade di San Cesario” e al Comune di San Cesario sul Panaro.

Sabato 7 dicembre la compagnia "L’Artemisia Teater" vi aspetta alle 21 al Circolo ARCI San Cesario con la commedia "L’è dmèi puser ed vèin che ed coiòn".

La trama: Una serata non come le solite in casa di Amerigo e Diletta. Non si dorme. Prima la visita di Don Firmino, amico di vecchia data di Amerigo poi l’arrivo di Ignazio fratello di Diletta e di conseguenza cognato di Amerigo. Poi: L’amore per il vino di Ignazio, la persona attesa che non arriva, un cadavere inaspettato nella cassapanca, la disperazione di Amerigo, la complicità di Don Firmino e di conseguenza un prete che si spreta, un commissario di polizia troppo interessato, una domestica, Berenice che trova, incredula, l’amore della sua vita, poi, a condire il tutto, un biglietto vincente del SuperEnalotto.

Nella serata conclusiva, sabato 14 dicembre, sempre alle 21 al Circolo Arci San Cesario, Gli Artristi si cimenteranno con la commedia brillante in due atti "Sàta a chi tàca" per gli auguri in vista del Natale.