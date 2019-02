Teatramo, la quinta edizione in scena per solidarietà

La rassegna teatrale con tre date in calendario propone tre commedie brillanti messe in scena da compagnie teatrali di qualità del territorio modenese.

Il 16 marzo la Compagnia IL TRIANGOLO di Modena.

Con "638 servizio in camera" di Giovanni Bellei

Il 23 marzo la Compagnia Teatro di un giorno di Modena.

Con "piano piano semplice semplice" di Francesco Terrano

Il 30 marzo L'Allegra Compagnia di Nonantola.

Con "Fratelli... ma non troppo" di Andrea Ansaloni

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i progetti di solidarietà Elfo illustrati nelle serate.

