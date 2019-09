"La cena dei cretini", spettacolo teatrale al Castello di Formigine per ANT

Giovedì 19 settembre alle ore 21 nel parco del Castello di Formigine, spettacolo di beneficenza a favore di ANT con la commedia "La cena dei cretini" portata in scena dalla Compagnia delle MO.RE. Il biglietto d'ingresso è di € 10. Per info e prenotazioni tel. 059 238181 e 392 3254847.

Scritta dal francese Francis Veber è una delle commedie più famose al mondo. La trama è semplice ma di grande impatto comico. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la cosiddetta "cena dei cretini", alla quale i partecipanti devono portare un personaggio creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Una sera il “cretino” di turno riesce, infatti, a ribaltare la situazione. “La cena dei cretini” è un’esilarante commedia che coinvolge il pubblico in un turbinio di risate, nella semplicità e genuinità della risata che provoca, nella mancanza assoluta di volgarità. Si ride e si riflette senza accorgersene.



Lo spettacolo è organizzato insieme al TEAM ENJOY, organizzatori di eventi sportivi e culturali a sostegno di progetti benefici. La compagnia delle MO.RE. è stata fondata nel 2008 ed è formata da attori di MOdena e REggio.



L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Formigine e si inserisce all'interno della manifestazione del Settembre Formiginese. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all'Auditorium Spira Mirabilis in Via Pagani 25 a Formigine. L'incasso della serata sarà devoluto a Fondazione ANT per sostenere le attività gratuite di prevenzione oncologica rivolte alla cittadinanza sul territorio modenese.