Il violino protagonista al Teatro di Carpi con Fausto Cigarini e di Yume Zamponi

Il 14 aprile, alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Carpi, è di scena l'orchestra sinfonica “Bononcini” dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi per un concerto sostenuto dalla fondazione Zamparo nell'ambito del progetto “Giovani solisti – Premio Zamparo”. Con l'orchestra si esibiranno infatti due dei giovanissimi premiati al Concorso, con scadenza biennale e destinato agli allievi dell'Istituto, tenutosi presso la sede di Carpi lo scorso novembre. Si tratta dei violinisti Fausto Cigarini e di Yume Zamponi, che si cimenteranno, rispettivamente, nel 1° movimento del Concerto per Violino e Orchestra in re maggiore, Op. 35 di Piotr Ilyich Tchaikovsky e nel primo movimento Concerto per Violino n. 2 in re min. di Henry Wieniawski. Completerà il programma l'esecuzione della Sinfonia n. 8 in Si minore “Incompiuta” D 759 di Franz Schubert.

La direzione è affidata al docente di Esercitazioni Orchestrali dell'istituto, Fabrizio Ventura, una bacchetta prestigiosa e di sicura esperienza internazionale, già Direttore Musicale Generale del Teatro e dell’Orchestra di Münster in Germania dal 2007 al 2017 e invitato regolarmente da prestigiosi Enti lirici e Sinfonici italiani ed europei.

Fausto Cigarini, classe 1997, frequenta il decimo anno dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena, dove studia violino sotto la guida della Prof.ssa Paola Besutti. Negli anni 2011, 2015 e 2017 vince il Concorso per strumenti ad arco “Antonio Zamparo”. Nel 2015 partecipa e supera la selezione internazionale per far parte della Verbier Junior Orchestra, presso il Verbier Festival, dove ha l’occasione di suonare sotto la direzione dei Maestri Daniel Harding, Alondra De la Parra e Dima Slobodeniouk. Dal 2016 fa parte del Kelis Ensemble, con cui si esibisce in diversi concerti a Reggio Emilia, Modena, Rubiera e Firenze. Nel 2017 partecipa in formazione cameristica alla rassegna “Il Suono Giovane” a Firenze. Nel maggio 2017 consegue il secondo premio (con primo non assegnato) al concorso “Riviera Etrusca” di Piombino.

Yume Zamponi, nata ad Assisi nel 2005 ha iniziato giovanissima lo studio del violino con Eloise Hellyer. Dal 2013 è allieva di Paola Besutti con la quale sta proseguendo i suoi studi presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena. Nel 2016 ha vinto il primo premio al concorso “Adotta un Musicista” di Forlì riservato ai giovani talenti emergenti e il primo premio ex equo della sua categoria al concorso “Crescendo” di Firenze, grazie al quale è stata selezionata per un concerto organizzato dall’Agimus di Livorno. Nel 2017 si è aggiudicata il primo premio della sua categoria al concorso Riviera Etrusca di Piombino.