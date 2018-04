Trekking di fiabe: il Teatro dell’Orsa racconta storie selvatiche a pochi chilometri da Modena

La Riserva Naturale Salse di Nirano sarà il suggestivo palcoscenico che Monica Morini e Bernardino Bonzani abiteranno insieme a bambini e adulti dai 4 anni in su sabato 28 aprile (ore 16.30 e ore 18). Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

«Un cammino sorprendente tra il bosco e le salse borbottanti. Un sentiero di musica e parole per attraversare il tempo lento delle storie, gli incanti, le prove da superare, l'ascolto dei suggerimenti di invisibili aiutanti magici» continuano i fondatori del Teatro dell’Orsa in merito allo spettacolo che li vedrà protagonisti. A narrare con i registi Monica Morini e Bernardino Bonzani anche Chiara Ticini e Lucia Donadio, accompagnate dal clarinetto di Gaetano Nenna: «Il Parco Naturale è una riserva che concede paesaggi lunari tra le salse che sbuffano e borbottano e sentieri nel bosco di rara bellezza, un modo unico per camminare nella natura e incontrare storie che a lei si ispirano».

Appuntamento al parcheggio della Riserva Naturale Salse di Nirano.

Info: Ufficio Ambiente del Comune di Fiorano Modenese - tel. 0536 833276 – 833258.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail salse.nirano@fiorano.it.

La manifestazione sarà annullata in caso di pioggia.