Al Teatro delle Passioni "Totò e Vicé" con Enzo Vetrano e Stefano Randisi

Dal 6 al 11 novembre 2018 al Teatro delle Passioni di Modena va in scena Totò e Vicé di Franco Scaldati. Con una quasi quarantennale collaborazione sul palcoscenico, nella scrittura e nella guida degli attori, Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno scelto per esprimere la loro poetica, la doppia identità, sovrapponibile e contraria, di Totò e Vicé. Poetici clochard nati dalla fantasia di Franco Scaldati, poeta, attore e drammaturgo palermitano recentemente scomparso, Vetrano e Randisi si sono subito ritrovati nelle parole, nei gesti e nei pensieri di Totò e Vicé. Due personaggi teneri, legati da un’amicizia reciproca assoluta, che vivono di frammenti di sogni in bilico tra la natura e il cielo, in un tempo imprendibile tra passato e futuro, con la necessità di essere in due, per essere.

«Ci sono dei temi ricorrenti nella drammaturgia di Franco Scaldati – affermano Enzo Vetrano e Stefano Randisi – che stiamo pian piano attraversando, prima con Totò e Vicé, poi con Assassina e ora con l'ultimo lavoro, Ombre folli. Così stiamo completando una sorta di giro di conoscenza. Gli elementi della drammaturgia di Scaldati che più ci attirano e che più caratterizzano la nostra vicinanza a questo autore sono le sue coppie di personaggi, che sono davvero uno lo specchio dell'altro, se non a volte un unico personaggio. Ci siamo resi conto che le battute sono intercambiabili: c'è come un'identità sdoppiata in ogni figura. Tra l'altro secondo noi il teatro si crea proprio nello specchiarsi fra attore e spettatore: questo Scaldati lo fa in modo evidente nei testi. Le domande di Totò e Vicé hanno in sé già una risposta. L'altro completa e rinvia la domanda, come se i sogni dell'uno fossero i sogni dell'altro. C'è un passaggio in Totò e Vicé in cui questo aspetto viene proprio esplicitato, con la battuta “facciamo tutti e due gli stessi sogni”».

Teatro delle Passioni

Viale Carlo Sigonio 382, Modena

Stagione 2018/2019

6, 7, 8, 9 novembre ore 21.00

10 novembre ore 20.00

11 novembre ore 17.00

TOTÒ E VICÉ

di Franco Scaldati

interpretazione e regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi

disegno luci Maurizio Viani

costumi Mela Dell’Erba

tecnico luci e audio Antonio Rinaldi

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione

in collaborazione con Le Tre Corde / Compagnia Vetrano - Randisi

Durata 1 ora

