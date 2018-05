Dal 14 maggio al via la 25esima edizione "Teatro di classe" a Modena

Giunta alla sua venticinquesima edizione, ritorna anche quest’anno la rassegna “Teatro di classe” organizzata da Emilia Romagna Teatro Fondazione: un immancabile appuntamento che permette agli studenti degli istituti scolastici del Comune e della Provincia di Modena di confrontarsi con la preparazione e l’allestimento di uno spettacolo teatrale. Dal 14 maggio al 8 giugno tredici appuntamenti vedranno protagonisti i principali istituti scolastici medi superiori: l’ITIS “E. Fermi”, l’ITG “G. Guarini”, l’Istituto Superiore d’Arte “A. Venturi”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Paradisi”, l’I.I.S. “F. Corni”, il Liceo Scientifico “A. Tassoni”, il Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori – San Carlo”, il Liceo “C. Sigonio”, l’ITES J. Barozzi”, e l’ITCG “A. Baggi”. L’edizione di quest’anno di “Teatro di classe” vede il coinvolgimento anche della Scuola Primaria “C. Collodi” con un allestimento realizzato all’interno del progetto di teatro partecipato Un bel dì saremo promosso da ERT Fondazione.

“Teatro di classe” continua a confermare un vivo interesse da parte delle scuole per questo progetto, che prevede la creazione e il coinvolgimento di giovani gruppi teatrali nati all’interno degli istituti scolastici. Grazie alla supervisione di un operatore teatrale professionista, alla competenza tecnica e organizzativa fornita da Emilia Romagna Teatro Fondazione e al coordinamento didattico di un docente scolastico, nel corso dell’anno i ragazzi hanno sviluppato un progetto creativo, che giungerà alla realizzazione di una vera e propria produzione teatrale.

Lunedì 14 maggio alle ore 21.00 inaugura la rassegna la Compagnia Ultima Fermata dell’ITIS “E. Fermi” che porterà in scena al Teatro Storchi di Modena lo spettacolo Zoom!, Sperimentazione disinteressata sul genere umano. La drammaturgia dello spettacolo nasce da una scrittura collettiva dei ragazzi: coordinati da Federica Cucco, gli studenti indagano il mondo delle emozioni attraverso i ricordi del passato e le esperienze del presente. Un viaggio attraverso la rabbia, la felicità, l’amore, la tristezza e la follia per renderci conto che sono proprio le emozioni a rendere uguali tutti gli esseri umani.

Gli allestimenti, libere rivisitazioni di opere celebri ma anche creazioni originali che presuppongono una ricerca drammaturgica personale, si alterneranno fino al 8 giugno: tutti gli appuntamenti sul sito www.emiliaromagnateatro.com



Ingresso agli spettacoli € 8,00

Matinée riservate alle classi € 5,00

BIGLIETTERIA TELEFONICA – 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00



BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI – Largo Garibaldi, 15 – Modena

Da martedì a venerdì dalle 10 alle 14, sabato dalle 10 alle 13

Martedì e sabato dalle 16.30 alle 19.00



Per ulteriori informazioni

Emilia Romagna Teatro Fondazione

Tel. 0592136055

teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

www.emiliaromagnateatro.com

