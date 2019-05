Teatro di classe: gli appuntamenti dal 20 al 22 maggio

Prosegue la ventiseiesima edizione di “Teatro di classe”, la rassegna organizzata da Emilia Romagna Teatro Fondazione che permette agli studenti degli istituti scolastici del Comune e della Provincia di Modena di confrontarsi con l’allestimento di uno spettacolo teatrale.

Tre gli appuntamenti che la rassegna propone dal 20 al 22 maggio: lunedì 20 maggio l’I.T.I.S. “E. Fermi” e la Compagnia Ultima Fermata mettono in scena alle ore 21.00 sul palco del Teatro Storchi di Modena Come quando si è soli in un bosco. Una scrittura originale che prende ispirazione dall’attualità: una società post-apocalittica in cui due sindaci, uno rosso e uno blu, salgono al potere ma nessuno li ha votati o li vuole. Una rabbia sta per far ribaltare questo schema ma, per vincere la guerra, cosa si è disposti a perdere?

Martedì 21 maggio, sempre al Teatro Storchi alle ore 21.00, è la volta dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F. Selmi” con Don Giovanni. Il dissoluto impunito. Uno spettacolo musicale in più lingue e meta-teatrale in cui una compagnia di giovani attori mette in scena Don Giovanni di Mozart intrecciandolo ad altri classici come Don Juan Tenorio di Josè Zorrilla, Romeo and Juliet di William Shakespeare e Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand.

Il Liceo “C. Sigonio” mette in scena mercoledì 22 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro delle Passioni The desperate housewives of Windsor. Lo spettacolo, in lingua inglese, è liberamente tratto da The Merry Wives of Windsor di William Shakespeare. Nella cittadina di Windsor in Wisconsin, l’arrampicatore sociale Sir John Falstaff decide di sedurre la Signora Ford e la Signora Page, per poter accedere ai soldi dei loro facoltosi mariti. Scrive a entrambe una lettera d’amore, ignorando però l’amicizia e la confidenza che lega le due donne…

Gli allestimenti, libere rivisitazioni di opere celebri ma anche creazioni originali che presuppongono una ricerca drammaturgica personale, si alterneranno fino al 6 giugno: tutti gli appuntamenti sul sito modena.emiliaromagnateatro.com

Ingresso agli spettacoli € 8,00

Ingresso gratuito per lo spettacolo L’arte del teatro presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola

Matinée riservate alle classi € 5,00

BIGLIETTERIA TELEFONICA – 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI – Largo Garibaldi, 15 – Modena

Da martedì a venerdì dalle 10 alle 14, sabato dalle 10 alle 13

Martedì e sabato dalle 16.30 alle 19.00

Informazioni

Emilia Romagna Teatro Fondazione

teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

modena.emiliaromagnateatro.com