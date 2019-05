Teatro di Classe: la rassegna prosegue il 23 e 24 maggio

Prosegue con altri due appuntamenti “Teatro di classe”, la rassegna organizzata da Emilia Romagna Teatro Fondazione che coinvolge i principali istituti scolastici del Comune e della Provincia di Modena. Giunta alla sua ventiseiesima edizione, “Teatro di classe” conferma anche quest’anno un vivo interesse da parte delle scuole per questo progetto, che prevede la creazione e il coinvolgimento di giovani gruppi teatrali nati all’interno degli istituti scolastici.

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio altri due appuntamenti al Teatro Storchi di Modena.

L’I.P.S.I.A. “F. Corni” porta in scena alle ore 11.00 oggi, giovedì 23, Banchi di sabbia, un lavoro che porta in scena una serie di improvvisazioni sui banchi di scuola, metafora di un’identità che ci può definire sia come studenti che come classe.

Venerdì 24 maggio alle ore 21.00 è la volta dell’Istituto Superiore “F. Corni” – Compagnia Aspettativa Crediti con P.L.U.T.O. Piccola Laida Umanità Tutta Omologata. Gli studenti si interrogano sulla distribuzione delle economie oggi indagando il pensiero di Aristofane che, già quasi 2500 anni fa, rivendicava l’azione politica del teatro.

Gli allestimenti, libere rivisitazioni di opere celebri ma anche creazioni originali che presuppongono una ricerca drammaturgica personale, si alterneranno fino al 6 giugno: tutti gli appuntamenti sul sito modena.emiliaromagnateatro.com

