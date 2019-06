Teatro di classe: il 5 e 6 giugno giunge a termine la 26esima edizione

Giunge a termine la ventiseiesima edizione di “Teatro di classe”, la rassegna organizzata da Emilia Romagna Teatro Fondazione che ha coinvolto i principali istituti scolastici del Comune e della Provincia di Modena. Anche questa edizione di “Teatro di classe” ha confermato un vivo interesse da parte delle scuole per questo progetto, che prevede la creazione e il coinvolgimento di giovani gruppi teatrali nati all’interno degli istituti scolastici.

Liberamente tratto da Virgilio, l’Eneide del Liceo Classico e Linguistico “L. A. Muratori – San Carlo” va in scena il 5 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Storchi. Attraverso questo allestimento, gli studenti dimostrano che i personaggi dell’Eneide possono rivivere anche oggi, nell’uomo esule sul barcone con alle spalle la povertà e l’orrore di guerre lontane e dimenticate, nei bambini e nelle donne dei campi profughi e nelle città devastate dai bombardamenti.

Una lezione di umanità che arriva direttamente dai classici, per guardare al futuro facendo memoria, personale e collettiva, del passato.

Chiude la rassegna il 6 giugno alle ore 21.00 sul palco del Teatro Storchi l’I.T.C.G. “A. Baggi” – Compagnia Scelti per Caso con Molto rumore per nulla, liberamente ispirato all’opera di William Shakespeare. Un’opera che condensa tutto il meglio delle commedie shakespeariane: finte morti, sospetti, intrighi, schermaglie amorose, scambi di persona, congiure. Uno spettacolo che attraverso lo specchio del rumore si riflette e diventa, o ritorna, nulla.

