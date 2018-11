La commedia dialettale torna a San Cesario con “Salviamo la pensione”

Torna il gande teatro dialettale con la rassegna “Teater a San Ger”. La compagnia di teatro dialettale “gli Artristi” anche quest’anno, insieme all’Associazione delle Contrade e al Comune di San Cesario, ha organizzato la 22esima rassegna di teatro dialettale “Teater a San Ger”. Si comincia sabato 1 dicembre alle ore 21 sul palco del circolo Arci di San Cesario insieme alla compagnia Teresianum con la commedia “Salviamo la pensione”.

La rassegna continua l’8 dicembre con la compagnia Accademia Reggiana del Vernacolo in scena con la commedia “Scherset o dit daboun”, una compagnia che il pubblico di San Cesario ha apprezzato nelle loro precedenti esibizioni e al quale è affezionato. La manifestazione, sempre molto attesa dalla cittadinanza, si concluderà con l’esibizione della compagnia locale “gli Artristi” il 15 dicembre, sempre alle 21, per la prima volta con la commedia brillante in 2 atti “Un lèt in prestit”. Durante l’intervallo, tra il 1° e il 2° atto, sarà offerto al pubblico un piccolo rinfresco per favorire lo scambio degli auguri di Buon Natale tra tutti gli spettatori.