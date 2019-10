Teatro Fabbri, presentazione al pubblico della stagione 2019-2020 "Bye bye '900?"

Una serata al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola per inaugurare la nuova stagione 2019/2020 insieme ai cittadini: domenica 6 ottobre a partire dalle ore 21.00 il teatro apre le porte ai suoi abitanti, un invito a ritrovarsi e celebrare insieme la forza aggregante del teatro.

Dopo il saluto del direttore di ERT Fondazione Claudio Longhi, gli attori della compagnia permanente di ERT, Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Michele Lisi, Paolo Minnielli e Jacopo Trebbi, animeranno la serata con musica e letture per scoprire tutti gli spettacoli del nuovo cartellone.

Da Wiston vs Churchill, il lavoro che vede Giuseppe Battison impegnato nei panni del politico che ha cambiato le sorti dell’Europa nel bellicoso trentennio fra il 1915 e il 1945, a Il silenzio grande, la prima commedia teatrale di Maurizio De Giovanni per la regia di Alessandro Gassmann. Lo scrittore napoletano è noto al pubblico per i suoi libri Il commissario Ricciardi o I bastardi di Pizzofalcone, da cui è stata tratta l’omonima e fortunata serie televisiva che vede lo stesso Gassmann impegnato nel ruolo dell’ispettore Lojacono. O ancora: la comicità di Angela Finocchiaro che in Ho perso il filo è alle prese con il Minotauro nei panni di Teseo; Samusà il nuovo spettacolo diretto da Federico Tiezzi di Virginia Raffaele che, dopo i riconoscimenti e i successi televisivi che l’hanno portata alla conduzione del Festival di Sanremo 2019 insieme a Claudio Bisio e Claudio Baglioni, racconta la sua infanzia trascorsa in un luna park; o infine, solo per citare alcuni degli spettacoli che compongono il cartellone del Teatro Fabbri, Barzellette di e con Ascanio Celestini ispirato all’omonimo libro uscito a gennaio 2019 per Einaudi Stile Libero.



Una serata per riflettere insieme su alcuni termini emblematici che contraddistinguono la stagione del Fabbri ma anche la nostra storia e il presente, in sintonia con il titolo della Stagione di ERT Bye bye ‘900?.

Al termine della serata buffet e brindisi con gli attori e con il direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione, Claudio Longhi.

vignola.emiliaromagnateatro.com

059 9120911

info@emiliaromagnateatro.com

