Teatro Facchini di Medolla, la programmazione di fine 2019 tra proiezioni evento e pellicole internazionali

Prosegue con una proiezione evento la rassegna di dicembre del Teatro Facchini di Medolla: martedì 3 dicembre alle ore 21 verrà infatti proiettato il film Aquile randagie, che porta sullo schermo la storia dei giovani scout che negli anni della Seconda Guerra Mondiale si sono opposti al fascismo e hanno condotto una lotta di resistenza a rischio della propria vita. Con la partecipazione del gruppo Scout Medolla 1, ingresso ridotto per tutti.

L’altra proiezione organizzata in collaborazione con associazioni medollesi sarà giovedì 12 dicembre con il film "Romanzo di una strage" di Marco Tullio Giordana, in occasione del 50° anniversario della strage di Piazza Fontana del 1969. Con la partecipazione di ANPI sezione di Medolla, ad ingresso gratuito.

Il resto della programmazione di fine 2019 del Facchini, dopo il grande successo della rassegna estiva e di quella autunnale, comprende pellicole che si sono rivelate assolute protagoniste dei festival internazionali. Venerdì 6 dicembre è il turno di "Parasite", del coreano Boong Joon-Ho Palma d’Oro a Cannes 2019, che indaga la brutale disuguaglianza di classe nella società tanto coreana quanto globale; domenica 8 dicembre la commedia La Belle Epoque, presentata fuori concorso a Cannes 2019, riflette con dolcezza e leggiadria sul tempo che passa e sull’importanza di vivere pienamente la vita; domenica 15 dicembre sarà la volta di "Joker", capolavoro di Todd Phillips premiato con il Leone d’Oro all’ultima Mostra d’Arte cinematografica di Venezia, magistralmente interpretato da Joachin Phoenix. Domenica 22 dicembre la rassegna cinematografica si chiude con "Tutto il mio folle amore" di Gabriele Salvatores, road movie tratto dal libro “Se ti abbraccio non avere paura” di Fulvio Ervas, storia vera di un padre e del figlio autistico in viaggio attraverso le Americhe, presentato a Venezia 2019 fuori concorso. Domenica 15 dicembre alle 15 sarà proiettato il film "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", dedicato a bambini, ragazzi e famiglie ma anche a tutti quegli adulti che amano i racconti di Dino Buzzati e il genio dell'illustratore e fumettista Lorenzo Mattotti, recentemente premiato per la Miglior regia alla sezione Alice nella città della Festa del Cinema di Roma 2019. Lunedì 6 gennaio 2020 alle 15 con ingresso gratuito in occasione della Festa dell'Epifania, il burattinaio Giorgio Gabrielli presenterà A spasso con Sandrone, divertente show teatrale interattivo, in attesa dell'arrivo della Befana per la tradizionale distribuzione delle calze da parte del Circolo Arcobaleno e in collaborazione con ProLoco Medolla.