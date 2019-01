Due appuntamenti allo Storchi e al Fabbri con la rassegna di teatro per famiglie

Al Teatro Storchi di Modena alle ore 16.30 la rassegna “La domenica non si va a scuola” propone Pinocchio. Lo spettacolo, prodotto da Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, accompagnerà grandi e piccini in un viaggio fra gli innumerevoli episodi del romanzo di Collodi. Un’allegoria della società moderna, dove emerge il contrasto tra razionalità e istinto, fame e benessere, generosità e ricerca del profitto personale. Uno spettacolo dinamico e divertente in cui gli attori fanno rivivere la storia del burattino più famoso al mondo, attraverso una “scatola magica” da cui fuoriescono, in continua trasformazione, personaggi, oggetti, stoffe colorate e musiche.

Al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola (MO) alle ore 16.00 la rassegna “La domenica a teatro” propone Il gatto con gli stivali di Accademia Perduta/Romagna Teatri. Questa fiaba classica, nata nel 1500 napoletano del Basile e riproposta in diverse versioni anche da Perrault e dai Fratelli Grimm, è giunta fino a noi senza mai sbiadire il proprio forte ascendente sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Un racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti, ma anche una vicenda che suggerisce come la parte animale e istintiva che alberga in ognuno di noi abbia il potere di stupire, di emergere nei momenti di difficoltà e cambiare il corso della vita. Nello spettacolo, particolarmente forte è anche il rapporto di amicizia fra il protagonista e il suo fidato amico animale, una relazione di intimità e fiducia che dona maggior sicurezza verso se stessi e un atteggiamento più positivo verso il mondo circostante.

Al termine di entrambi gli spettacoli, Conad offrirà a tutti i bambini una merenda.

