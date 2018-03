Teatro musicale: al Teatro Storchi ultimo appuntamento con "Gigì, innamorarsi a Parigi"

Sabato 24 e domenica 25 marzo ultimo appuntamento con la rassegna di Teatro Musicale al Teatro Storchi di Modena: in scena Gigì – innamorarsi a Parigi della Compagnia Corrado Abbati.

Gigì è l’omonimo pluripremiato racconto di Colette trasportato in musical dagli stessi autori di My Fair Lady, A. J. Lerner e F. Loewe.

«A sessant’anni dalla nascita di questo musical – afferma Abbati – ho pensato di proporlo in Italia (a Broadway il suo revival è già successo) e per la prima volta nella sua versione originale valorizzando lo spartito di Gigì».

Una partitura raffinata, allegra e mai banale: le musiche di Frederick Loewe ricostruiscono con straordinaria arguzia le atmosfere parigine del primo Novecento con poche pennellate musicali. L’allestimento si avvale di ambientazioni di lusso, costumi sfarzosi, e scene corali.

«Ma il lavoro non si è fermato ad una elegante messa in scena – prosegue Abbati – bensì a valorizzare quelle che sono, a mio parere, i veri punti di forza di questo musical: lo sviluppo e l’evoluzione dei personaggi e le tante, spettacolari, scene di massa. Questa Gigì vorrei dunque che fosse, anche per voi, come respirare una boccata di aria pura».

Ingresso € 25 / 13

orari: sabato ore 20 // domenica ore 15.30

BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI

Largo Garibaldi, 15 - tel. 0592136021

Orari: martedì dalle ore 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.00; dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00

BIGLIETTERIA TELEFONICA

059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13



GIGÌ – INNAMORARSI A PARIGI

musical di Alan Jay Lerner

su musiche di Frederick Loewe

nuova produzione in esclusiva nazionale

su licenza TAMS WITMARK – New York

adattamento e regia Corrado Abbati

coreografie Cristina Calisi

allestimento scenico Jaro Ješe

direzione musicale Maria Galatino

produzione Compagnia Corrado Abbati – InScena Produzione



Durata 2 ore più intervallo di 15 minuti circa