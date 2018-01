Teatro musicale, allo Storchi è di scena "Sul bel Danubio blu"

In occasione del centocinquantesimo anniversario di uno dei più celebri valzer, Corrado Abbati e la sua compagnia di operette rendono omaggio a Johann Strauss con Sul bel Danubio blu in scena sabato 13 e domenica 14 gennaio. Più che un semplice valzer, “Sul bel Danubio blu” può considerarsi il manifesto di un’intera epoca, il simbolo di un mito che ancora oggi vive e si rinnova generazione dopo generazione. In occasione dell’Esposizione Universale di Parigi nell’estate del 1867, Johann Strauss ha fatto eseguire “Sul bel Danubio blu” senza coro: da allora il brano è diventato popolare a livello internazionale, tanto da essere eseguito ogni nuovo anno dall’orchestra austriaca Wiener Philharmoniker.

«Uno spettacolo che segue i canoni stilistici della classica operetta – commenta Corrado Abbati – con gli inevitabili e comici equivoci uniti alla musica delle più belle operette danubiane: alcune molto famose, altre che saranno una piacevole sorpresa per il pubblico italiano». Uno spettacolo pieno di leggerezza le cui note, fra un valzer e l’altro, affascineranno e divertiranno il pubblico.

Teatro Musicale

Stagione 2017/2018

Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena

13 gennaio ore 20.00

14 gennaio ore 15.30

SUL BEL DANUBIO BLU

adattamento e regia CORRADO ABBATI

allestimento InScena art design

coreografia Giada Bardelli

direzione musicale Marco Fiorini

produzione COMPAGNIA CORRADO ABBATI – INSCENA PRODUZIONE SPETTACOLI

BIGLIETTERIA TEATRO STORCHI

Ingresso € 25 / 8

Largo Garibaldi, 15 - tel. 0592136021

Orari: martedì dalle ore 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19.00; dal mercoledì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00; sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00

BIGLIETTERIA TELEFONICA

059 2136021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13