Alla San Carlo le arie del grande teatro d'opera del 1600

Lunedì 29 ottobre, alle ore 21, al Teatro San Carlo di Modena, Grandezze & Meraviglie propone il concerto “Claudio Monteverdi & Francesco Cavalli: Arie d’opera fra Rinascimento e Barocco” che presenta il grande teatro d’opera del Seicento, con parti celebri tratte da “L’Orfeo”, “L’Incoronazione di Poppea” e “Il ritorno di Ulisse in Patria” del divino Claudio e da “Didone” di Francesco Cavalli. Gli interpreti sono: i soprani Eleonora Aleotti e Anna Tarca, il mezzosoprano Silvia Valenti, il tenore Paolo Davolio e il baritono Lorenzo Ziller. Non si tratta solo di un concerto vocale ma a questo si aggiunge la ricerca della gestualità storica, preparata da Alberto Allegrezza che, assieme alla preparatrice vocale Monica Piccinini ha formato per un anno i cantanti, nell’ambito del Master di 1° livello di musica antica finalizzato alla formazione specifica del cantante e dello strumentista nell’ambito solistico, cameristico e orchestrale della musica antica e in particolare del repertorio barocco e classico.

L’Ensemble Barocco strumentale è costituito da professionisti, una sorta di fusione tra Europa Galante e Italico Splendore diretto da Mario Sollazzo, al Clavicembalo. L’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli, grazie alla storia musicale legata alla corte estense, all’ingente e rilevante documentazione soprattutto di epoca barocca, conservata presso la Biblioteca Estense, e alla grande importanza che la musica ha rivestito e tuttora riveste nella vita culturale cittadina con la presenza di vari Festival e stagioni concertistiche ha creato, primo in Italia, questo Master per aggiungere lustro alla già ottima offerta didattica dell’istituzione musicale cittadina. Il Master Accademico dedicato ha previsto lezioni individuali di prassi esecutiva, lezioni di teoria e trattatistica, seminari con importanti musicisti della prassi storicamente informata e si inserisce nel solco tracciato da Modena, nel mondo conosciuta come città del “bel canto”. La direzione del Master è di Alessandro Andriani, con la collaborazione di molti esperti.

Biglietteria sul luogo un’ora prima dell’inizio del concerto

Prezzi Intero €13, Ridotti €10, €5.

Informazioni e prenotazioni www.grandezzemeraviglie.it info@grandezzemeraviglie.it

Tel. 059 214333 – 345 8450413