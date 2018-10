"In teatro con i piedi per terra", uno spettacolo agri-culturale al Dadà

Lo spettacolo agri-culturale “iN TEATRO CON i PiEDi PER TERRA - Ripartire dalla terra? Perché? Contadini di oggi e autori del passato insieme ce lo raccontano” arriva al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia Venerdì 26 Ottobre 2018 alle ore 21, grazie al progetto di ricerca artistica Radici nel Cielo, partito attraverso il web e il videodocumentarismo.

Lo spettacolo è un viaggio alla ricerca del senso di appartenenza alla terra e alla comunità umana. Un intenso e vivace confronto fra le voci di grandi personalità del passato e agricoltrici e agricoltori di oggi.

Ci sono voluti 4000 chilometri, percorsi su e giù per le campagne della Penisola in 26 tappe, con 70 interviste, foto, riprese video, incontri a ripetizione, per raccontare, con un’ironia a volte amara, ma sempre accorata e graffiante, quello che è non solo l’agricoltura ma un intero settore della vita economica e culturale italiana.

Lo spettacolo iN TEATRO CON i PiEDi PER TERRA e il relativo docufilm CON i PiEDi PER TERRA, del collettivo artistico Radici nel Cielo, raccontano pratiche contadine di appartenenza alla terra, e il percorso teatrale del Progetto Viaggio tra Terra e Cielo, è un lungo itinerario che si snoda ascoltando e poi raccontando le storie e le voci di tanti contadini e contadine, di chi pratica lavoro artigiano, di chi si occupa di allevamento, di medicina e di ricerca. Un cammino che non si limita a narrare le voci di chi è attuale protagonista, ma va a dialogare con coloro che si occupano di scienza, filosofia, letteratura e poesia che a loro volta, come contadini e contadine, hanno lasciato nelle pagine da loro scritte, i semi di un pensiero antico più che mai attuale.

Allo Spettacolo agri-culturale – con Andrea Pierdicca alla narrazione, Enzo Monteverde alla chitarra e Antonio Tancredi alla regia con contributi video di Nicolò Vivarelli – potrà partecipare tutta la cittadinanza, l’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti, con contributo a offerta libera, per chi lo desidera c’è anche la possibilità di prenotare un posto a teatro andando sulla pagina fb dell’evento.

Con i ricavi dello spettacolo saranno finanziati percorsi, in fase di progettazione, per promuovere l’agricoltura biologica e la sostenibilità ambientale.

Potrete richiedere info sull’evento del 26 ottobre a Castelfranco Emilia all’indirizzo mail info.gasce@gmail.com , trovare informazioni sul sito wwww.gascastelfranco.wordpress.com e sulla pagina fb GAS C'È - Gruppo d'Acquisto Solidale Castelfranco Emilia.