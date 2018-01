Epifania al Teatro Storchi con “La domenica non si va a scuola”

Epifania al Teatro Storchi di Modena con la rassegna dedicata alla famiglie e ai bambini “La domenica non si va a scuola”. La rassegna, promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione con il sostegno di Conad, propone quattro appuntamenti che si snoderanno fino al 8 aprile 2018 sul palcoscenico del Teatro Storchi.

Primo appuntamento quindi sabato 6 gennaio alle ore 16.30 con La conta di Natale: un Calendario d’Avvento con caselle grandi e piccole che nascondono storie, brevi racconti, pupazzi, giochi e qualche cioccolatino per i più̀ fortunati. I numeri dall’uno al ventiquattro si apriranno uno dopo l’altro con una filastrocca detta tutti insieme, a volte sussurrando come un vento leggero, a volte urlando come un orco affamato, altre ancora parlando senza usare la voce.

Al termine dello spettacolo, Conad offrirà a tutti i bambini una merenda.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Abbonamento a 4 spettacoli

Adulto € 26,00 – Bambini fino a 12 anni € 16,00 – Ridotto secondo/terzo bambino € 13,00

Riduzioni per i possessori di CartaInsieme Conad

Adulto € 22,00 – Bambini € 12,00 – secondo / terzo bambino € 9,00

Biglietti

Adulto € 8,00 – Bambini fino ai 12 anni € 5,00 – sconto di €1,00 per i possessori Cartainsieme

INFORMAZIONI

Presso la Biglietteria del Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena:

dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14, sabato dalle 10 alle 13, martedì e sabato dalle 16.30 alle 19.

Biglietteria telefonica: 059.2136021 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

Il giorno dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.



Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani

059.2136055 – teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

