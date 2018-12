Teatro XXS, le marionette de "La lampada di Aladino" all'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello

Con il classico La lampada di Aladino del Teatro delle Marionette di Obraszov inaugura sabato prossimo 08 dicembre alle ore 11.00 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la rassegna di spettacoli per bambini dai 3 ai 12 anni ‘Teatro XXS’, curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna.

Dalla Russia uno spettacolo straordinario e irresistibile adatto a tutta la famiglia, per la meraviglia e lo stupore dei più piccini e per il divertimento degli adulti. Torna in Italia a sette anni di distanza per una tournée - organizzata nell’ambito di Russian Seasons e curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna - il Teatro delle Marionette di Obraszov.

“La Lampada di Aladino”: opera teatrale classica per marionette scritta da Nina Gernet, il cui motivo è tratto dalle favole arabe de “I Racconti delle mille e una notte”. Si tratta di una rappresentazione romantica dell’amore. “La Lampada di Aladino” è uno degli spettacoli più belli del Teatro di Obraszov: la città orientale dai palazzi d’oro, le meravigliose marionette, gli incredibili cambiamenti di scena, la fantasia, il terribile Jinn Kaškaš e il sontuoso sovrano del deserto – il leone. Lo spettacolo racconta la storia l’amore tra Aladino e la principessa Budur: il coraggioso Aladino si scontra col perfido Vizier superando qualsiasi ostacolo per amore della principessa. Nel 2010 lo spettacolo ha celebrato i suoi 60 anni.

Ideazione: Sergej Obraszov. Regia: О. Ushakov. Scene: B. Tuzlukov. Marionette/animali: E. Gvozdeva e N. Solncev. Musica: G. Teplitsky. Prima rappresentazione assoluta 1 ottobre 1940. Durata dello spettacolo: 1h 30 minuti.

Costo dei biglietti: adulti 6 euro, bambini fino a 12 anni 5 euro; abbonamenti ai quattro spettacoli (gli altri tre sono Diario di un brutto anatroccolo sabato 19 gennaio 2019, Cappuccetto Rosso sabato 9 febbraio, La Casa de Tàbua sabato 2 marzo tutti alle ore 11.00): adulti 20 euro, bambini fino ai 12 anni 16 euro.

Prossimo spettacolo della rassegna ‘Teatro XXS’: Diario di un brutto anatroccolo da H.C. Andersen con la regia di Tonio De Nitto per i bambini dai 6 anni in su, in cartellone sabato 19 gennaio 2019 alle ore 11.00. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0536943010 o consultare la pagina Fb dedicata.