Tornano i Teatroci a Modena con la commedia "80 voglia di una badante...e sposo la causa"

Torna a Modena la compagnia teatrale torinese I Teatroci, che sabato 12 maggio presenta la nuova commedia 80 VOGLIA DI UNA BADANTE E...SPOSO LA CAUSA, in programma al Teatro Tempio, con inizio alle 21.

Scritta dal commediografo e veterinario Gualtiero Papurello, con la regia di Erica Maria Del Zotto, la commedia é ambientata in una sgangherata casa di riposo, La Pace dei Sensi, in cui sta per arrivare un attempato ex politico, che vuole subito cambiare il nome in Il Piacere dei Sensi.

In programma anche uno stravagante matrimonio, da celebrare all'interno della casa di riposo, dall'altrettanto stravagante parroco Don Dolino, che "piu che un prete sembra un esponente del partito radicale"... Si ride per circa due ore, merito anche della degustazione di Lambrusco che precedera lo spettacolo, ma anche con un briciolo di satira e una piccola morale che contraddistinguono sempre le commedie, questa é la quarta dei Teatroci.

Biglietto: dieci euro

Info: I Teatroci su Facebook e su www.teatroci.com