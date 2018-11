Tech Up 2018: Leonardo, Iren, Ferrovie dello Stato e Mbda a caccia di innovazione

#TECHUP2018 arriva a Modena. Il 19 Novembre alle ore 14.30 presso il Campus di Ingegneria Unimore è prevista la presentazione del Bando di concorso per StartUp, Spin-Off, Ricercatori e PMI innovative di Fondazione Ricerca & Imprenditorialità. Con la partecipazione di: - Prof. Marcello Pellicciari, Delegato alla Terza Missione Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Giovanni Maria Volpato e Amedeo Pata, Fondazione R&I presso: via Pietro Vivarelli, 10 - Aula P 2.3

COS'È TECH UP 2018 C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare un progetto con potenziale innovativo in risposta ad alcuni bisogni tecnologici individuati da Leonardo, Iren, Ferrovie dello Stato e MBDA. Fondazione Ricerca & Imprenditorialità - www.fondazioneri.it - ha infatti articolato il bando di concorso TECH UP 2018 - rivolto a Spin-off, Start Up/PMI innovative, Ricercatori/Team di Ricerca, Docenti/Phd./Dottorandi, Professional tech-oriented – in funzione degli interessi industriali dei propri partner, raggruppando le domande in tre classi di richieste: trend tecnologici trasversali esigenze per futuri sviluppi strategici nuove opportunità per mercati tradizionali Le Challenge sono legate allo sviluppo di progetti relativi a Big Data - Artificial Intelligence – Blockchain - Cyber Security – Sensoristica - Additive Manufacturing – Materiali - Interfacce uomo-macchina - Health Usage Management System – PMR Systems - Radiolocalizzazione indoor - Energia e Sostenibilità – Im pianti frenanti Avio - Trasporti di massa -Tecnologie di Telerilevamento – Handling – Security Management System - Soluzioni per la gestione reti gas - Tecnologie per la sicurezza degli operatori - Afflusso e deflusso grandi stazioni - Innovazione nel trasporto pubblico di grandi città – Punti Verdi.

Il Programma completo può essere scaricato al Link: https://www.fondazioneri.it/bando-start-up-pmi-tech-up-2018/, tramite il quale potranno anche essere inserite le proposte progettuali. Le proposte selezionate confacenti ai bisogni di open innovation espressi potranno partecipare ad un programma di accelerazione e consulting personalizzato, calibrato sulle attese delle Grandi Industrie e applicato alle proprie caratteristiche. Quelle adeguate ad avviare, nell’immediato futuro, rapporti strutturati con le Grandi Imprese coinvolte, usufruiranno di un canale privilegiato di accesso diretto. I Soci FR&I di natura finanziaria, Intesa Sanpaolo e Invitalia Ventures SGR, potranno fornire, in fasi successive e negoziate, consulenza tecnica e finanziaria dedicata. Alcuni fondi di Venture Capital esterni potranno intervenire per specifiche azioni di valorizzazione.

Per info: Fondazione Ricerca & Imprenditorialità Tel. 010 859 41 71 email: fondazioneri@fondazioneri.it sito web: www.fondazioneri.it