Alla Sala Redecocca "Tecniche ascetiche per l'uomo e la donna di oggi"

Tecniche ascetiche: una prassi confinata alla tradizione o via attuale e possibile? Durante lo scorso appuntamento abbiamo percorso insieme le tradizioni che da oriente a occidente hanno fatto dell'ascesi la chiave della spiritualità.

Ma non solo, abbiamo anche visto che per quanto il termine ascesi venga comunemente associato a tutto ciò che è di tradizione orientale, in realtà è una conoscenza e una tecnica tramandata fin dall'antichità in tutte le tradizioni. Ma noi, uomini e donne di oggi in che modo possiamo conoscere e mettere in pratica questa disciplina? E perché?

Domenica 25 novembre alle ore 16.00 presso la sala comunale di piazza Redecocca, lo scopriremo insieme!