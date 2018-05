Torna a Modena il Tedx Modena, edizione “Gimme Hope. When passion meet reason”

Ultime settimane di preparativi per la seconda edizione del TEDx Modena. Passione e ragione nel binomio proposto quest’anno come fil rouge dell’iniziativa in programma per sabato 12 maggio 2018, nella suggestiva cornice del Teatro Storchi. Ideato e diretto dal curatore e licenziatario TEDx Fabrizio Bulgarelli, coadiuvato nel lavoro dal team TEDxModena, l’evento è promosso da Unimore, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo e il patrocinio del Comune di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna. Tema scelto per questa edizione “Gimme Hope. When passion meet reason”, individuato dagli organizzatori non solo come elemento comune ai talk in programma, ma anche per la capacità di raccontare in sintesi un territorio, quello modenese, dove passione e ragione rappresentano da sempre il motore di esperienze di successo internazionale in tanti settori economici.

Fra le novità del 2018 il ruolo di Unimore, che, dopo la partnership dello scorso anno, ha individuato l’evento TEDx Modena, come attività di terza missione, in quanto efficace canale nell’opera di divulgazione di idee e contenuti innovativi, public engagement e creazione di reti con realtà istituzionali ed imprenditoriali del territorio.

Gli speaker – selezionati, quest’anno, anche tramite una call nazionale lanciata lo scorso gennaio con una campagna sui social e una sulle scuole della provincia di Modena - saranno nove, in un programma che, dalle ore 15.00 li vedrà avvicendarsi sul palco del teatro modenese per parlare – al massimo 18 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal TED - di esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della creatività, dell’imprenditorialità.

A capo del team di selezione dei relatori, il prof. Giacomo Cabri, docente Unimore, affiancato nel lavoro da un gruppo di coach composto da Alberto Solieri, giornalista, Agata Rakfalska, psicologa e Daniela Roncaglia, responsabile del servizio counselling di Unimore, che in questi mesi hanno condotto un percorso di training rivolto agli speaker, per formarli alla costruzione di interventi di forte impatto, secondo i principi dei talk TED.

Chiara Comastri, psicologa

Guido Marangoni, ingegnere informatico, scrittore e attore

Antonella Samoggia, docente universitaria

The Show, youtuber

Micaela Piccoli, medico chirurgo

Giuseppe Alonci, chimico

Enrico e Gabriele Grassi, imprenditori

Leonardo Milani, psicologo

Chiara Zanoli, studentessa

Evento collaterale: Innovation Garden

Ricavato nell’area circostante il Teatro Storchi, il 12 maggio è in programma l’Innovation Garden, vetrina dell’innovazione che si affianca all’evento TEDx Modena, dove verrà dato spazio ad alcune delle più interessanti realtà imprenditoriali del territorio. Oltre quindici stand attraverso i quali si camminerà in una sorta di laboratorio scientifico aperto alla città, inteso come officina, dove conoscere e toccare con mano idee ed invenzioni, per far vivere ai partecipanti un’esperienza stimolante, consentendo loro di immergersi e interagire in prima persona con innovazioni tecnologiche e novità.

Novità 2018

Per questa edizione gli organizzatori hanno scelto di differenziare le tipologie di biglietti (dalla poltronissima alle gallerie) e i relativi prezzi (da 10 a 30 euro), anche per favorire la partecipazione degli studenti, coinvolti per questa edizione, con la partecipazione, fra gli speaker della diciasettenne Chiara Zanoli, studentessa del Liceo Fanti di Carpi, e l’impegno di giovani volontari della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.

Disponibile anche una app gratuita TEDxModena con contenuti speciali, il programma aggiornato in tempo reale, comunicazioni e curiosità sul mondo TED, oltre alla possibilità di potersi registrare il giorno dell’evento del 12 Maggio, alimentando così un networking con tutti i partecipanti presenti all’interno del Teatro e creando una community che durante lo svolgimento dell’evento può dialogare e confrontarsi.