"Tempio nel Tempo", inaugura all'ex cinema Principe la mostra dedicata alla chiesa modenese

Nel 90° anniversario dalla solenne inaugurazione del Tempio Monumentale ai Caduti in Guerra avvenuta il 3 Novembre 1929, l’associazione Via Piave & Dintorni, col patrocinio del Comune di Modena - Assessorato alla Cultura, ripropone all'ex-cinema Principe la mostra “TEMPIO NEL TEMPO”: la storia per immagini, dal progetto ai giorni nostri, del monumento eretto a ricordo dei caduti modenesi della Prima Guerra Mondiale.

La riuscita mostra, curata da Gloria Marinelli e Andrea Tomassone, che fu realizzata nel 2007 al termine del precedente intervento di restauro, si presenta arricchita con nuovo materiale e aggiornata ad oggi. L’idea dell’esposizione fotografica "TEMPIO NEL TEMPO" nasce dall’esigenza di conoscere ed approfondire la storia di questa nostra chiesa cittadina, il progetto, la realizzazione e gli interventi di restauro che si sono susseguiti negli anni, ma anche per continuare il progetto di rivalutazione del territorio.

Un monumento che è sempre sotto gli occhi di tutti, in quanto ubicato in un forte nodo di traffico cittadino, ma poco conosciuto; il Tempio fu voluto fortemente da Mons. Natale Bruni per onorare i 7237 caduti in guerra (15-18) della provincia modenese.

La mostra si sviluppa su un percorso cronologico, che inizia dal progetto, per continuare con la posa della prima pietra (1923) presenziata dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III, l'inaugurazione nel 1929, per arrivare passo passo ai giorni nostri.

La mostra inaugurerà giovedì 31 ottobre alle ore 19. Sarà poi visitabile venerdì 1/11 e sabato 2/11 dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20;

Domenica 3/11 dalle ore 10 alle 11, dalle 12.30 alle 13 e dalle 15 alle 20. Alle ore 11.15 al Tempio S. Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo-Abate (durante la messa la mostra resterà chiusa).