"TEN – Teatro Estivo Nonantola", una settimana tra prosa e musical

Parte domenica 1 luglio alle 21.15, nella splendida cornice del Giardino la Perla Verde in via G. Marconi 36, “TEN – Teatro Estivo Nonantola”, rassegna teatrale organizzata dalla Compagnia delle MoRe con il patrocinio del Comune di Nonantola all'interno della rassegna “Fuori Tutti”. L’obiettivo della compagnia delle MoRE, giunta al decimo anno d’attività, è trasportare la magia del teatro all’aperto mantenendo, anche in questa veste, il fascino e la ritualità che accompagnano da sempre questo storico mondo. Nel Giardino la Perla Verde infatti c’è tutto quello che serve: il palco, le quinte, la platea con i posti numerati, la biglietteria e soprattutto numerosi spettacoli, dalla danza alla prosa, dal musical all’improvvisazione.

Il primo appuntamento con “TEN – Teatro Estivo Nonantola” è previsto domenica 1 luglio alle 21.15 con il travolgente musical "Live Show” dedicato alle celebri canzoni degli Abba. Il gruppo musicale svedese ha venduto quasi 400 milioni di dischi in tutto il mondo e il loro periodo d’oro è stato tra gli anni 70 e 80 con canzoni come Waterloo o S.O.S. entrate a far parte di diritto della storia della musica Pop internazionale.

Nella seconda serata di mercoledì 4 luglio sarà la volta dello spettacolo contro la violenza sulle donne, I Monologhi della Vagina di Eve Ensler, in cui il mondo femminile viene raccontato con ironia e senza eufemismi. Si prosegue venerdì 6 luglio con RE-Imagine WILL, rielaborazione di alcune opere dell’intramontabile Shakespeare. Sabato 7 luglio il pubblico sarà travolto da una tempesta di brillantini, paillettes e… giarrettiere con il musical On Broadway – The best of the musical, ispirato ai capolavori di Bob Fosse. Per finire, domenica 8 luglio, il pubblico sarà il vero protagonista del Match d’improvvisazione teatrale – IMPROGRAMELOT, votando gli attori che lo faranno divertire di più.

Prima di ogni spettacolo si potrà fare aperitivo insieme al cast nell’area ristoro Happy Street accompagnati da un intrattenimento diverso ogni sera: dj-set (1 luglio), live band Mr. Magùs (4 luglio) e AperiMimo (6 luglio), il primo aperitivo teatrale con il mimo Sandra Bussoli.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione: Musical: 15€ (12€ per gli under 12) Prosa: 10€

Il gruppo capitanato dal regista Maicol Piccinini, in questo 2018 festeggia i suoi primi dieci anni di musical, spettacoli e successi. La Compagnia ha portato in scena i più grandi musical di Broadway, tutti cantati interamente dal vivo, alcuni dei quali pregiati anche dei diritti professionali, come Urinetown, Hairspray ed Avenue Q. Con fatica e dedizione di tutti i componenti della compagnia portano sempre a casa enormi successi, calcando anche palchi nazionali di prestigio, come con la loro produzione più longeva Mamma Mia, che l’anno scorso ha festeggiato la 50esima replica. Non sono mancati anche gli spettacoli di prosa, come I Monologhi della Vagina di Eve Ensler, una pièce contro la violenza sulle donne o Una pallottola nel culo, ispirata ad una commedia di Woody Allen.

La Compagnia delle Mo.Re. è un’associazione culturale no profit e tutti gli artisti che ne fanno parte contribuiscono alla crescita professionale del progetto comune.