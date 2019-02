“La Tenda" Settimana a tutta musica con due concerti live

Sarà una settimana tutta dedicata alla musica, con due concerti live tra jazz e rock, quella che si svolge alla Tenda di Modena da giovedì 28 febbraio a sabato 2 marzo. Alla struttura che fa capo all'assesorato alle Politiche Giovanili del Comune, in via Monte Kosica angolo viale Molza (zona stazione autocorriere), si apre la settimana giovedì con una serata musicale dal vivo del ciclo “Arts and Jam”, e sabato la si chiude con un concerto hard rock plurale live. Ingresso libero a entrambe le serate.

Giovedì 28 febbraio alle 21 è in programma l’ultimo evento di febbraio, il concerto “Jure Pukl Doubtless”, per la rassegna “Arts & Jam” a cura di Muse. e JazzOff Produzioni, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e del Centro Musica. Tra i sassofonisti più prolifici e creativi della giovane generazione jazz, il newyorkese di origini slovene Jure Pukl crea un personale jazz moderno che privilegia sempre il rapporto con i membri delle sue band. “Doubtless”, praticamente è un progetto/album di famiglia, un esuberante quartetto con doppio sax tenore in cui Pukl è affiancato dalla moglie Melissa Aldana e dagli amici Joe Sanders e Greg Hutchinson. A cavallo tra la composizione e l'improvvisazione, l'album vive della chimica intuitiva che unisce Pukl e Aldana, supportati da una sezione ritmica versatile e adattabile, che fornisce ai due sassofonisti un supporto esemplare.

Sabato 2 marzo alle 21 sarà invece la musica rock ad aprire il mese di marzo, con il concerto live “Bad Taste Fest” nato dalla collaborazione fra associazione Intendiamoci, Rebel Circle e Apocalypse Extreme Agency. Una serata intitolata e graficamente dedicata e ispirata al capolavoro “splatter” di fine anni '80 girato da Peter Jackson. Si alterneranno sul palco quattro formazioni dai territori di Reggio, Modena e Parma a rappresentare quanto l’Emilia possa offrire, parlando di rock nelle sue forme più dure: ad aprire la serata saranno i parmensi “Shenanigans”, con il loro mix di thrash e hardcore cantato in italiano, seguiti dalla storica formazione della scena underground reggiana “The Disgorge”, mentre a chiudere la serata sanno gli Smorc ed gli headliner Stonedrift, già in passato ospiti sul palco della Tenda.

Tutti gli eventi, se non specificato diversamente, sono a ingresso libero e gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito www.comune.modena.it/latenda e sulla pagina facebook La Tenda.

