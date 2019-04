Alla Tenuta Vandelli un Corso di Degustazione Vini

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Degustazione Vini in programma a Sassuolo presso Tenuta Vandelli di San Michele. I partecipanti, per 5 giovedì consecutivi a partire dal 02 maggio fino al 30, prenderanno parte ad un percorso di conoscenza del mondo del vino: partendo dalla storia, passando dalla legislazione ed etichettatura, verranno affrontati gli elementi di viticultura, vinificazione in rosso, in bianco e in rosato.

Il percorso si chiuderà con i vini spumanti e i vini speciali senza spuma. Durante ogni serata verranno degustate tre etichette provenienti da vitigni nazionali ed internazionali, affrontando ogni calice, affiancati dai docenti, con un approccio tecnico/sensoriale.

Dove: Via Circonvallazione San Michele 6, in Località San Michele dei Mucchietti, Sassuolo (MO)

La quota di partecipazione di 100 euro comprende, oltre alle lezioni e alle degustazioni, il materiale didattico ed il kit di bicchieri ISO per la degustazione.

Per maggiori informazioni: www.bitescom.it;

per iscrizioni: info@bitescom.it

tel. 3381992480.

E’ possibile iscriversi fino al 24 aprile