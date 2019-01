Artisti da vicino, Teresa Mannino incontra il pubblico a Carpi

Sabato 26 gennaio alle ore 18 Teresa Mannino incontrerà il pubblico nella platea del Teatro Comunale di Carpi, per il nuovo appuntamento della rassegna Artisti da vicino, presentata da Sara Gozzi. Si tratta di conversazioni amichevoli a ingresso libero per avvicinare gli spettatori agli artisti. Gli attori soddisfano in questa occasione curiosità sull’opera, sul backstage e sul lavoro di messinscena.

Teresa Mannino salirà poi sul palcoscenico alle ore 21 per presentare il suo ultimo spettacolo Sento la Terra girare, scritto con Giovanna Donini. I biglietti per lo spettacolo sono già esauriti.