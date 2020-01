“Terra matta (1918-1943)” di Stefano Panzeri in scena al Teatro Troisi

Sabato 25 gennaio alle ore 21 prosegue la stagione di Prosa del Teatro Troisi di Nonantola con “Terra matta (1918-1943)” di e con Stefano Panzeri.

Uno spettacolo avvincente, tratto dalla straordinaria autobiografia di un bracciante siciliano di inizio secolo, scritta in sette anni, tra il 1968 e il 1975, su una vecchia Olivetti. Un’opera che si caratterizza per una lingua dura, grezza, infarcita di dialettismi, con il punto e virgola a dividere ogni parola dalla successiva.

Terra matta (1918-1943) - spiega Stefano Panzeri - fa parte di una trilogia che intende ripercorrere tutta la vita del protagonista lungo il Novecento. Sulla base di una testimonianza autentica e personale come lo scritto di Vincenzo Rabito, costruisco personaggi, non appartenenti al vissuto dell’autore, ma “fatti” di storie vere, altrettanto autentiche, e inserisco tali personaggi nella narrazione, facendo lasciare anche a loro la propria testimonianza di vita.

Chi è Rabito?

Un bracciante siciliano che scrive la storia della sua vita in concomitanza con la laurea del figlio e in qualche modo è una sorta di testamento esistenziale. Racconta che nonostante le difficili condizioni economiche riesce a far studiare il figlio che diventa ingegnere. Dopo questo traguardo cambia tutto, perché non è più la famiglia di Vincenzo Rabito, ma dell’ingegner Rabito. Un vero e proprio stravolgimento in quel 1968 nella loro piccola comunità.

Informazioni

I biglietti per gli spettacoli si possono prenotare inviando una e-mail a teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it, oppure chiamando lo 059-896535. Inoltre l’acquisto è possibile anche negli orari di apertura della biglietteria: tutti i martedì dalle 16.00 alle 19.00, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

E’ possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it. Si consiglia la prenotazione.