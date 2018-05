La metallurgia del bronzo alla Terramara di Montale

Domenica 6 maggio al Parco archeologico all’aperto, tra dimostrazioni e laboratori. Ingresso gratuito per tutti al Parco Archeologico della Terramara di Montale domenica 6 maggio, come accade in ogni prima domenica del mese.

Nell’occasione il villaggio ricostruito, con le capanne com’erano 3.500 anni fa, sarà teatro di una delle iniziative tematiche più apprezzate dal pubblico: La metallurgia del bronzo. I visitatori potranno assistere in diretta a esperimenti di fusione e lavorazione di armi e utensili in bronzo condotti dagli esperti Federico Scacchetti, Luca Pellegrini, Andrea La Torre e Monia Barbieri, frutto di puntuali ricerche condotte sui materiali rinvenuti nelle Terramare.

Al centro delle sperimentazioni un oggetto evocativo: la spada, simbolo del potere guerriero.

Associato alle dimostrazioni e dedicato a bambini e ragazzi, domenica 6 maggio si svolge un laboratorio di sbalzo su lamina di rame per decorare le armature dei guerrieri (consigliato per chi ha da 6 a 13 anni di età).

In caso di forte maltempo l’iniziativa potrà subire variazioni.

Il Parco museo archeologico della Terramara di Montale, via Vandelli (Nuova Estense), apre al pubblico nelle domeniche e nei festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (ultimi ingressi alle 11.45 e 17.30).

Ogni 45 minuti circa partono visite guidate per gruppi di massimo 50 persone