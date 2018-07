San Possidonio, terza edizione della Notte Bianca

Nella serata di mercoledì 11 luglio il Comune di San Possidonio, in collaborazione con le attività commerciali e le associazioni locali, organizza la terza edizione della Notte Bianca. A partire dalle ore 19.00 il centro si animerà con spettacoli di musica e danza e attività per grandi e piccini! Le attività commerciali resteranno aperte con tante novità e promozioni, degustazioni e specialità gastronomiche.

Programma spettacoli:

19.00 Latino selvaggio in tema pin-up

20.00 Concerto dei Take 3

20.30 Intrattenimento magico con Mago Bryan&Tamayo

20.30 Truccabimbi, a cura di “Il Birillo”

20.30 Laboratorio creativo “Coloriamo la notte bianca” a cura di Un piccolo passo

20.30 Segui il naso e divertiti! Caccia al tesoro per cani e proprietari, a cura dell’ ass. Quelli che...il canile e Pet paw'r

20.45 I longobardi in piazza: presentazione del libro “Il longobardo errante” di Massimo Giacchero

21.00 Musica e intrattenimento con Alberto Guasti e Gabriele Zoboli e dimostrazioni di tango argentino a cura di Art&Tango Nonsolopassi

21.00 Sfilata di moda

21.00 Spettacolo di danza con Artedanza

21.15 Concerto dei Replay 69

21.30 La batteria di Alessandro

21.30 Concerto del Coro Mousiké

21.30 Musica live con Elvis

22.00 Pole sport&Calisthenics Academy, Female Arts Studio Sassuolo

23.00 Spettacolo di fachirismo infuocato

Ed inoltre durante la serata…

Sketch itineranti con Paolo Prandini

Sfilata delle Blue Stars Majorettes per le vie del centro con la Filarmonica G. Diazzi