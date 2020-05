Grande festa (in streaming) per i tre anni del Dondolo, un pomeriggio dedicato alla letteratura del territorio

Nel maggio 2017 nasceva il Dondolo, luogo ideale per leggere, per pensare, per fare dondolare le idee: da allora la casa editrice digitale del Comune di Modena, sostenuta fin dall’inizio da BPER Banca, ha pubblicato 35 ebook per oltre 50mila download sulla piattaforma Mlol (Media Library On Line www.mlol.it), la più importante biblioteca digitale italiana.

Per celebrare questa ricorrenza Forum Eventi invita il suo pubblico a un pomeriggio speciale, interamente dedicato alla letteratura del territorio: domenica 24 maggio alle 17.30 sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” e sul sito del Forum Beppe Cottafavi, direttore della casa editrice, dialoga con quattro autori modenesi, pubblicati in ebook dal Dondolo. Si tratta di Barbara Baraldi, autrice del più scaricato tra gli ebook del Dondolo e sceneggiatrice per “Dylan Dog”, Walter Siti e Marco Santagata, nomi prestigiosi già vincitori rispettivamente di Premio Strega e Premio Campiello, e Ugo Cornia, uno fra i più interessanti narratori italiani contemporanei, oltre che autore di libri per ragazzi.

Gli scrittori in questa occasione parlano anche delle loro ultime pubblicazioni: gli spettatori assisteranno alla presentazione del racconto “La sconosciuta” di Barbara Baraldi (ebook de “Il Dondolo), “La natura è innocente” (Rizzoli) di Siti, “Boccaccio. Fragilità di un genio” (Mondadori) di Santagata e “Le Favole da riformatorio” (Feltrinelli) di Cornia.

“Il Dondolo promuove scrittura di qualità in ogni ambito, narrativa, saggistica, poesia, facendo da archivio e storytelling a grandi storie e eventi del territorio da raccontare e ricordare”, spiega Beppe Cottafavi, direttore della casa editrice civica digitale, che sottolinea: “E’ un esperimento unico in Italia, e probabilmente nel mondo, di promozione della lettura digitale. E della nostra cultura scritta, perché le città che scaricano di più gli ebook del Dondolo sono Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Modena, Brescia e Parma. Mlol è la stessa piattaforma che distribuisce la digitalizzazione in corso dei preziosi Fondi della Biblioteca Estense. Tutto questo fa davvero di Modena la capitale della lettura digitale”.

Modena è stata tra le prime città in Italia a dare vita a una casa editrice digitale civica, che coinvolge la più importante piattaforma per il prestito digitale (Mlol, 6mila biblioteche collegate e milioni di utenti potenziali), realizzata grazie al sostegno di BPER Banca - sponsor e partner - e al coinvolgimento a titolo gratuito dei creativi di Sartoria Comunicazione. Si chiama ‘Il Dondolo’ come la seduta di design esposta al Moma a New York, al Centre Pompidou a Parigi e al Victoria and Albert Museum a Londra, dei modenesi Franca Stagi e Cesare Leonardi. ‘Il Dondolo’ pubblica libri digitali, storie fatte di parole e anche di disegni, autori affermati ed esordienti di talento. Scaricare gli e-book non costa niente: gli autori cedono gratuitamente i diritti per l’online e sono liberi di trovare un editore per l’eventuale pubblicazione in cartaceo.

