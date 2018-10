“Terzo Stadio” in mostra al Palazzo Ducale di Pavullo

Si inaugura sabato 13 ottobre alle 17.30 in occasione della XIV giornata del Contemporaneo promossa da AMACI presso la Galleria d'arte contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano la mostra tripersonale “Terzo Stadio” a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei in collaborazione con Artekyp Open Studio.

L'esposizione vede un confronto serrato e senza discontinuità tra tre donne, Elisa Filomena, Laura Fortin, Ersilia Sarrecchia, una segnalata e altre due finaliste al Premio Combat Prize 2018, attraverso un racconto legato al tema della memoria basato su dipinti anche di grande formato e disegni. Come scrivono i curatori: “Tre persone, certamente donne ma esseri che non devono essere limitati al genere, presentano un’elaborazione estetica che rappresenta uno spaccato della loro ricerca. Queste indagini riguardano quindi l’umanità nella sua differenziazione, senza una pretesa di rivolgersi soltanto al mondo femminile. Un terzo stadio dunque che riguarda un passaggio creativo, l'essere individuale in quanto tale e la memoria, che si pone tra il ricordo del passato e la verità del presente.” In mostra si potrà riscontrare un modo peculiare ma non meramente di genere di approcciarsi alla contemporaneità.

La mostra, ad ingresso gratuito rimarrà aperta al pubblico fino al 18 novembre, e sarà visitabile nei seguenti giorni e orari: sabato, domenica e festivi: h. 16.00 - 19.00 - su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30 martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30

Per informazioni: Ufficio Cultura, Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, Via Giardini 3 tel. 0536.29022/ 29026 - cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it