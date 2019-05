All'Informagiovani torna il test anonimo e gratuito per Hiv e Aids

Sabato 18 maggio in occasione della notte bianca modenese del “Nessun dorma”, torna l’appuntamento con “Test days” per l’Hiv e l’Aids. Dalle 17 alle 22, all’Informagiovani di piazza Grande 17, infermieri professionali, medici e volontari saranno disponibili per eseguire, in forma anonima, il test HIV con prelievo del sangue e per chiarire ogni dubbio sulla infezione HIV e sull’Aids e fornire informazioni su prevenzione, diagnosi, cura e assistenza.

Per sottoporsi al test sarà sufficiente presentarsi senza prenotazione, e un infermiere eseguirà il prelievo a garanzia della privacy di chi si sottopone al test Hiv. La provetta sarà dotata di un codice identificativo che servirà per ritirare l’esito successivamente presso la Clinica di Malattie infettive

L’iniziativa è promossa da Comune di Modena, Azienda Usl, Policlinico e associazioni di volontariato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Proteggi l’amore, Aids e non solo” (per informazioni www.comune.modena.it).

L’iniziativa nel 2019 si ripeterà sabato 14 settembre dalle 17 alle 20 in occasione del Festival filosofia e sabato 30 novembre sempre dalle 17 alle 20, in occasione della Giornata mondiale dell'Aids che ricorre l’1 dicembre.