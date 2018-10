Testamento biologico e assistenza alla fine naturale della vita, di questo si parlerà alla conferenza dell'Auditorium Charitas

Giovedì 18 ottobre, all' Auditorium Istituto Charitas di Via Panni 199, si terrà la conferenza "Testamento biologico e assistenza alla fine naturale della vita"- "la deontologia medica impone che il medico non sia semplice notaio ed esecutore di compiti ma presenza attiva e partecipe"- alle ore 16.45.

L'argomento verrà analizzato sotto molteplici punti di vista grazie all'intervento di numerosi esperti. La Dott.ssa Zanoli tratterà gli aspetti legislativi e giuridici, il Dott. Vacondio parlerà degli aspetti medico clinici e dei trattamenti palliativi, mentre Don Gabriele Semprebon affronterà il lato bioetico dell'assistenza in condizioni di fine vita. L'accompagnamento del vissuto di sofferenza sarà analizzato dal Dott. Zini, mentre la Sig.ra Poli riporterà esperienze concrete proprie dell'Istituto Charitas, con la partecipazione di ospiti e famiglie.

L'evento è patrocinato dal Comune di Modena, dall'Istituto Charitas-ASP e dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. La partecipazione è libra e gratuita.