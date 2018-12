Incontro con la Fondazione Umberto Veronesi, si parlerà di biotestamento e lasciti solidali

Un incontro pubblico sul testamento biologico e sui lasciti solidali per fare finalmente chiarezza sul diritto di decidere autonomamente, liberamente e consapevolmente sul fine vita, sia in relazione al proprio corpo che in relazione ai propri beni. L’iniziativa “Libertà di sapere, libertà di scegliere. Testamento biologico e testamento solidale: come decidere della propria vita e dei propri beni” è in programma a Modena (Sala Villaggio Giardini di Modena, in via Curie 22/a) martedì 4 dicembre a partire dalle ore 17.30 ed è stata organizzata dalla delegazione di Carpi - Modena di Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato.

In occasione dell’incontro, anche alla luce della recente approvazione della legge sul testamento biologico e dell’interesse crescente degli italiani in relazione al testamento solidale, verranno offerte risposte chiare e dettagliate sull’importante e controverso tema dei diritti e delle scelte sul fine vita, sempre più bersagliato da confusione, inesattezze e vere e proprie fake news.

L’incontro pubblico, moderato dal giornalista scientifico di Fondazione Umberto Veronesi Daniele Banfi, sarà aperto dal Presidente Consiglio Notarile di Modena e Presidente Comitato Regionale dei Distretti Notarili dell’Emilia Romagna Flavia Fiocchi e dal notaio in Modena e Dottore di Ricerca in Comparazione Giuridica e Diritti della Persona Caterina Siano, che parleranno delle novità e delle opportunità introdotte, sul fronte del testamento biologico, dalla legge "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" e dell’importanza della figura del notaio a supporto della redazione di un lascito testamentario.

Al fine di diffondere informazioni chiare e dettagliate sul biotestamento, Fondazione Umberto Veronesi ha recentemente messo a disposizione sul sito un vademecum per rispondere alle domande più frequenti sul tema.

Tra i relatori dell’incontro pubblico anche il bioeticista e ricercatore Fondazione Umberto Veronesi e CNR Marco Annoni, che parlerà dell’importanza della fiducia per l’autonomia delle scelte individuali. Ferdinando Ricci, responsabile Marketing e referente Lasciti di Fondazione Umberto Veronesi, evidenzierà durante l’incontro l’importanza del testamento solidale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti e previa gradita conferma di partecipazione, scrivendo all’indirizzo email paola.tarallo@tiscali.it o chiamando il numero 02 76018187.