Danza Autunno, "The art life" al Teatro Fabbri di Vignola

Si terrà domenica 3 novembre alle 20.30 al Teatro Fabbri di Vignola il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna Danza Autunno curata dal Teatro Comunale di Modena. In scena, il Centro Danza Savona, gruppo vincitore del concorso internazionale Marie Taglioni che si è tenuto al Teatro Comunale nell’ottobre dello scorso anno. Il titolo in programma, The Art Life, propone una raccolta di brevi coreografie tutte vincitrici di primi premi in importanti concorsi, quali Firenze Danza in Fiera, Milano Danza Expo e Zelig Dance Competition di Milano.

Le coreografie, firmate da Alessandra Schirripa con regia di Stefano Falco, sono realizzate sue musiche di Jethro Tull, Chopin, Massive Attack, Guns N’ Roses, Nino Rota, Sakamoto. In scena, i danzatori Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Greta Dagnino, Giulia Genta, Carlo Froi, Alessia Rebagliati, Sara Spiegl, Giacomo Tomasini, Giorgia Tommasi, Bakit Zerilli.

Il Centro Danza Savona è un’eccellenza nazionale consolidata e riconosciuta come una delle migliori scuole di danza in Italia. I giovani danzatori della compagnia sono selezionati attraverso una struttura formativa che va dal gioco danza al professionismo, avvalendosi di insegnanti che in questi anni hanno formato professionisti diventando un importante punto di riferimento nazionale. Molti allievi del hanno vinto prestigiose borse di studio in alcune tra le più importanti accademie europee, fra le quali Opera di Vienna, Academie Princesse Grace di Montecarlo, Codarts Rotterdam, Centre National de Danse, Angers, Sead Salisburgo, The Place Londra. Alessandra Schirripa, direttrice artistica per la danza moderna e contemporanea, è pluripremiata nei più importanti concorsi internazionali per il lavoro didattico, coreografico e l’originalità della ricerca creativa intrapresa.

“L’idea di Art Life è nata da uno spettacolo itinerante – ci racconta la coreografa -, un percorso che accompagnava gli spettatori attraverso le diverse stanze di una villa Secentesca dove ogni spazio era dedicato a un’ispirazione artistica, pittorica, musicale o letteraria che fosse. Tanti spunti provengono da artisti nati, vissuti, o passati per la Liguria lasciando un segno che è rimasto sino ad oggi. È il caso ad esempio dell’Idillio di Maupassant, un viaggio in treno fra Genova e Marsiglia, o della poesia I limoni di Montale”.