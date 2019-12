"The Ganzo Party", situazioni esilaranti e numeri musicali in scena al Teatro Italia

Un cocktail di situazioni esilaranti e numeri musicali, questo è “The Ganzo Party”, lo spettacolo che la compagnia Pensieri Acrobati porta in scena giovedì 12 dicembre, alle ore 21.15, al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera, nell’ambito della stagione Arti Vive Habitat. La regia è di Stefano Cenci e Chiara Davolio, mentre Elisabetta Di Terlizzi ha curato i movimenti di scena. A seguire la trama

"Nell’attico del grattacielo, sede della importantissima multinazionale Ganzo Inc., si sta consumando uno dei più attesi ed esclusivi party dell’anno. Non solo è una festa aziendale, popolata quindi da un caleidoscopio di goffi e violenti personaggi, dipendenti e dirigenti, ma è anche il compleanno del misteriosissimo Mr. Ganzo, il proprietario e vate, che si è tolto dalla scena pubblica ormai da qualche anno. Le aspettative sono alte. Questa sera, dopo un lungo silenzio, Mr. Ganzo parlerà, per svelare il destino dell’azienda. O a un universo grottesco e surreale, il pubblico è invitato a partecipare al buffet di anime sghembe che popolano i piani alti della Ganzo Inc., azienda leader nel mondo per la produzione di scatole vuote: contenitori privi di anima e sacrificabili involucri, che sono metafora di questa umanità allo sbando e priva di inibizioni".

In scena Caterina Bellucci, Laura Brignone, Paolo Bruini, Paola Casarini, Andrea Cenci, Gianni Centrella, Emanuela Croci, Marco Fiori, Agnese Galliani, Chiara Ghini, Francesca Magnani, Yasmine Mjidila, Francesca Pace, Marco Piardi, Ines Sirianni, Roberto Tabacchi e Tamara Tassinari.

Biglietti: 10 euro intero, 8 ridotti (under 25, over 60 e iscritti al laboratorio permanente di Arti Vive). La biglietteria è aperta nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 20. La prenotazione dei biglietti è gratuita chiamando i numeri 059.568581, 059.859665 o scrivendo a cinemateatroitalia@fondazionecampori.it.