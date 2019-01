The Groove Connection live e Jam Session, una serata di musica al Modena Centrale

Per il ciclo di concerti del “Modena Jazz Festival”, sabato 26 Gennaio il Modena Centrale ospiterà il live dei Groove Connection, a cui seguirà Jam Session aperta a tutti i musicisti.

The Groove Connection si presenta come collettivo di sei musicisti – e possiedono due anime. La prima è rappresentata dal loro Ep FreeGo, Funk strumentale ad alto voltaggio, pesantemente influenzato dalla fusion anni ’80: quello con la sezione fiati carro armato, i soli sopra le righe, ma che non ha intenzione di prendersi davvero sul serio. La seconda è quella di una Jam Band che non tradisce le proprie origini, cercando costantemente l’attenzione di musicisti e cantanti che studiano e coltivano questo genere, ma che non trovano spazio per esprimersi. Resident fissi del Jammin’ Friday, organizzano costantemente Jam Session e sono catalizzatori della scena locale Funk, R’n’B, Fusion e Freestyle, e anche stavolta lasceranno il palco aperto a chi, munito di strumento, vorrà sperimentare e spingersi oltre il limite della musica già scritta.

Contributo di Complicità minimo € 5 con possibilità di cenare alla carta, stuzzicare. Per informazioni e prenotazioni contattare 059 5800151.