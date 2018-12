"The magical show", primo dell'anno al Teatro Michelangelo con la Compagnia delle MoRe

In una magica serata al chiaro di luna, i gatti del quartiere di Jellicle si ritrovano per l’annuale ballo che viene turbato da due avvenimenti: la comparsa in scena di Grizabella, un tempo affascinante gattina che, dopo aver lasciato il gruppo, si è ritrovata malandata e in miseria, e le improvvise apparizioni del malvagio Macavity pronto a rapire il capo della comunità gettando tutti nel panico.